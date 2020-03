Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kind vom Auto angefahren

Bremerhaven (ots)

Die Ortspolizeibehörde Bremerhaven sucht dringend nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall vom Dienstagmorgen, 03.03.2020, bei dem ein etwa 7-jähriges Kind auf seinem Fahrrad angefahren und zu Fall gebracht wurde. Der Unfall ereignete sich in Bremerhaven-Geestemünde, an der Kreuzung Columbusstraße Ecke Borriesstraße. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0471-953 3163 entgegen.

Eine 41-jährige Autofahrerin befuhr gegen 07.50 Uhr die Columbusstraße aus Geestemünde kommend stadteinwärts. Parallel auf dem Gehweg fuhr rechts von ihr ein etwa 7-jähriger Junge mit seinem Rad. Beim Abbiegen nach rechts in die Borriesstraße kollidierte der Pkw der Frau mit dem Fahrrad des Jungen, der geradeaus fahren wollte. Der Junge fiel auf die Straße, stand jedoch sogleich wieder auf und ein nachfolgender Autofahrer leistete Erste Hilfe.

Die am Unfall beteiligte Autofahrerin stoppte ebenfalls, stieg kurz aus und fuhr ihr Fahrzeug nach eigenen Angaben aus dem Kreuzungsbereich. Sie bemerkte im Rückspiegel, wie sich sowohl der Junge als auch der Autofahrer von der Unfallstelle entfernten. Einen Tag später, am 04.03.2020 meldete die 41-Jährige den Vorfall bei der Polizei. Diese bittet dringend darum, dass sich der helfende Autofahrer sowie andere Zeugen und die Eltern des Kindes mit ihr in Verbindung setzen.

