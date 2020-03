Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bremerhaven (ots)

In der Nacht vom 28.02.202 auf den 29.02.2020 wurde ein PKW in der Schiffdorfer-Chaussee beschädigt. Der Fahrer hatte seinen schwarzen Seat am Abend auf dem rechten Parkstreifen abgestellt. Als der Mann sein Fahrzeug am nächsten Morgen wieder benutzen wollte, stellte er schwere Beschädigungen am Fahrzeug fest. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei ermittelt wegen § 142 StGB -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort- und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3164 entgegengenommen.

