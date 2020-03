POL-Bremerhaven: Riskantes Fahrmanöver misslingt

Polizei Bremerhaven

Am frühen Abend des 02.03.2020 kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße. Gegen 18.00 Uhr war eine Frau mit ihrem PKW stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Bremerhavener Straße verlangsamte die 44-Jährige zunächst ihre Fahrt und zog an die rechte Fahrbahnseite. Plötzlich setzte die Frau mit ihrem BMW zum Wenden an, ohne den Blinker zu betätigen. Bei diesem Manöver kam es zu einem Unfall mit dem nachfolgenden Verkehr. Ein 49-jähriger Mann konnte eine Kollision mit seinem PKW nicht mehr verhindern. Dabei entstand leichter Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

