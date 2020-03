Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei untersucht Vorfall

Bremerhaven (ots)

Die Polizei ermittelt zu einer Verkehrsstraftat und sucht Zeugen. Am Sonntagmittag, 01.03.2020, fiel anderen Verkehrsteilnehmern ein schwarzer Hyundai Tucson in Geestemünde/ Surheide auf. Der Fahrer fuhr gegen 13.00 Uhr im Karlsweg 'Schlangenlinien' und beschleunigte zeitweise stark. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten teilweise ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Ein couragierter Autofahrer konnte den auffälligen Fahrzeugführer in der Straße Grollhamm zu Anhalten bewegen. Nach einem kurzen Wortwechsel flüchtete der Mann plötzlich mit seinem schwarzen SUV. Die Polizei konnte den Verdächtigen bislang nicht antreffen und sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3163 entgegengenommen.

