POL-Bremerhaven: Kinder besprühen Denkmal

Bremerhaven (ots)

Zwei etwa acht Jahre alte Jungen sollen laut Zeugenaussagen am Mittwochnachmittag das Denkmal von Friedrich Ludwig Jahn in der Bürgermeister-Smidt-Straße mit Farbe besprüht haben. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Hinweise zu den Kindern. Als ein Anwohner kurz vor 17 Uhr aus dem Fenster schaute, konnte er einen blonden Jungen mit Brille und blauem Pullover und einen dunkelhaarigen Jungen mit dunkler Daunenjacke sehen, wie sie mit einer Farb-Spraydose das Denkmal besprühten. Anschließend liefen sie davon. An dem Denkmal sind jetzt rote Farbflecken zu sehen, die aufwändig wieder entfernt werden müssen.

