Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Geschwindigkeit eingehalten

Bremerhaven (ots)

Ein Lob sprach die Polizei den Autofahrern aus, die am Mittwochmorgen in der Carsten-Lücken-Straße bei der Surheider Schule vorbeigefahren sind. Bis auf eine Ausnahme haben sich 147 Autofahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h gehalten. Zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr wurden die vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer mit einem Laser-Messgerät hinsichtlich ihrer gefahrenen Geschwindigkeit von den Polizeibeamten überprüft. Nur ein Fahrzeug war mit 42 km/h zu schnell unterwegs, so dass der Autofahrer jetzt ein Verwarnungsgeld zahlen muss. Alle anderen passten rechtzeitig die Geschwindigkeit an und sorgten so für mehr Sicherheit im Bereich der Schule.

