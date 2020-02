Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schülerin angefahren

Bremerhaven (ots)

Glimpflich verlaufen ist am Nachmittag des 24.02.2020 ein Verkehrsunfall auf der großen Kreuzung Columbusstraße/ Borriesstraße. Gegen 17.00 Uhr fuhr eine Schülerin verbotswidrig mit ihrem Fahrrad auf dem westlichen Fahrradangebots¬streifen der Columbusstraße stadteinwärts. An der Kreuzung Borriesstraße wollte die 13-Jährige bei Grünlicht auf der kombinierten Fußgänger- und Radfahrerfurt die Fahrbahn überqueren. Dabei kam es zu einer leichten Kollision mit einem Auto, das zuvor die Columbusstraße ebenfalls in nördliche Richtung befuhr und an der Kreuzung links in die Borriesstraße abbiegen wollte. Die 71-jährige Autofahrerin hatte das radfahrende Kind nicht gesehen. Das Mädchen kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Es entstand geringer Sachschaden.

