Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in der Bismarckstraße

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am Montag, zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Zeugenhinweise. Nachdem die Täter die Wohnungstür aufgebrochen hatten, durchsuchten sie die Räume und durchwühlten Schränke, Regale und Schubläden auf der Suche nach Beute. Unter anderem mit einem neuwertigen Laptop und Goldschmuck konnten die Einbrecher unerkannt flüchten. Jetzt hoffen die Ermittler der Polizei, dass Zeugen Hinweise auf die Täter oder die Beute geben können.

