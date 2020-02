Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mieter sind entsetzt

Am Sonntagmittag, 23.02.2020, stellte die Mieterin einer Garage in der Apenrader Straße fest, dass ihr Tor offen stand. Auch andere Garagentore waren offen oder nur angelehnt. Die Frau stellte fest, dass ihre Werkzeugkiste entwendet wurde. Unbekannte Täter hatten in der Zeit von Sonnabend, 22.02.2020 13.00 Uhr bis Sonntag, 23.02.2020 13.00 Uhr insgesamt 13 Garagen auf dem Hof an der Apenrader Straße aufgebrochen und diverse Sachen gestohlen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/ 953-3221 entgegengenommen.

