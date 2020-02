Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Mietwohnung

Bremerhaven (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen am gestrigen Donnerstag, 20.02.2020, in eine Wohnung in Bremerhaven-Mitte ein. Die Einbrecher durchwühlten alle Räume und entkamen unerkannt mit ihrem Diebesgut. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 953-4444.

In der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr verschafften sich die Täter auf bisher ungeklärte Art und Weise Zugang zum Mehrfamilienhaus in der Grazer Straße und suchten die Wohnung im Obergeschoss auf. Dort öffneten sie gewaltsam die Wohnungseingangstür und durchsuchten alle Räume. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort. Nach ersten Erkenntnissen fehlen 2 Handys, eine Geldbörse, private Papiere und eine Scheckkarte aus der Wohnung. Die Ermittlungen der Polizei dauern zurzeit an.

