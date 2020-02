Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Handtaschenraub

Bremerhaven (ots)

Am gestrigen Mittwochmittag, 19.02.2020, wurde eine 83-jährige Frau im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Bremerhaven-Geestemünde von einem bisher unbekannten Täter überfallen. Die Polizei fahndet nach einem 20-30jährigen Mann von 175-180 Zentimeter Größe und schlanker Figur. Er trug dunkelbraune kurze Haare und war mit einer braunen Jacke bekleidet. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 953-4444 entgegen.

Die Geschädigte betrat um kurz nach 13.00 Uhr ein Treppenhaus in der Georgstraße. Der Täter trat an die Frau heran, hielt sie fest und raubte ihre Handtasche. Anschließend flüchtete er in der Georgstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Platz. Die 83-Jährige verletzte sich an der Hand und wurde im Krankenhaus versorgt. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bisher ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern zurzeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell