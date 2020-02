Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Bremerhaven (ots)

Am frühen Nachmittag des 18.02.2020 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Stresemannstraße. Gegen 15.00 Uhr befuhr ein Mann mit seinem PKW die vierspurige Straße stadtauswärts. Kurz vor dem Flötenkiel wechselte der 33-Jährige vom linken auf den rechten Fahrstreifen und übersah dabei einen PKW, der neben ihm in gleicher Richtung fuhr. Bei der Kollision entstand leichter Sachschaden. Der 42-jährige Geschädigte konnte nicht mehr ausweichen.

