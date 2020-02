Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Handtasche gestohlen

Bremerhaven (ots)

Einen Moment nicht aufgepasst hat eine Frau am Abend des 17.02.2020 im Stadtteil Klushof. Die Reinigungskraft arbeitet in einer Tagesklinik in der Hafenstraße. Als die 60-Jährige gegen 19.00 Uhr einen Eimer ausleerte, verlor sie kurz ihre Handtasche aus den Augen, die an ihrem Putzwagen hing. Als die Frau zurückkehrte, war die Tasche weg. Ein Dieb hat den unbeobachteten Moment genutzt. Dabei fielen dem Täter neben persönlichen Dokumenten auch ein wichtiges Schlüsselbund in die Hände.

