Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mit 76 km/h an Grundschule vorbeigefahren

Bremerhaven (ots)

Das Ordnungsamt hat am Montag zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr Geschwindigkeitsmessungen vor der Grundschule in der Deichstraße durchgeführt. Von 911 vorbeifahrenden Fahrzeugen wurde dort die Geschwindigkeit gemessen. 107 Fahrer waren zu schnell unterwegs und müssen jetzt mit einem Verwarnungs- oder sogar Bußgeld rechnen. Das gilt auch für den Fahrer, der vor der Schule, an der nur 30 km/h erlaubt sind, mit 76 km/h vorbeigefahren ist. Hier drohen neben einem Bußgeld noch ein Fahrverbot und Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.

