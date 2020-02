Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Supermarkt

Bremerhaven (ots)

Die Polizei (Telefon 953 4444) sucht Zeugen für einen Einbruch in einen Supermarkt in der Wilhelm-Leuschner-Straße. Die Täter hatten es auf Zigaretten abgesehen. In der Nacht zum Montag brachen der oder die Täter die Eingangstüren zum Markt auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Dort packten sie eine Reihe von Zigarettenschachteln ein und flüchteten. Dabei verloren sie einige der gestohlenen Schachteln. Durch das Zerstören der Eingangstüren entstand großer Sachschaden.

