Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frau angerempelt und bestohlen

Bremerhaven (ots)

Einer 48 Jahre alten Frau ist am Mittwochmittag die Geldbörse gestohlen worden. Unbekannte Männer rempelten sie an. Die Frau ging zum Polizeirevier und schilderte den Beamten, dass sie am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr auf der Hafenstraße, in Richtung Ernst-Reuter-Platz lief. Als sie die Auestraße passierte, kam ihr eine Gruppe von Männern entgegen. Als die Gruppe vorbeigehen wollte, wurde die Frau angerempelt. Sie ging dann weiter, ohne die Männer anzusehen. Anschließend bemerkte sie, dass ihre Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen wurde. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet jetzt um Hinweise zu den Tätern.

