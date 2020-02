Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto zerkratzt

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben einen hellgrauen BMW in der Jakob-Kaiser-Straße erheblich beschädigt. Der Lack wurde zerkratzt und die Reifen zerstochen. Dabei schlugen der oder die Täter in zwei aufeinanderfolgenden Nächten zu. In der Nacht zum Donnerstag wurden alle vier Reifen des Wagens zerstochen und Teile des Lacks zerkratzt. In der darauffolgenden Nacht kamen weitere Kratzer hinzu, die bis ins Blech der Karosserie eingeritzt wurden. Die Sachschäden dürften mehrere tausend Euro betragen. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet jetzt um Hinweise zur Aufklärung der Taten.

