Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vorfahrt nicht beachtet

Bremerhaven (ots)

Einige Blessuren erlitt eine 33 Jahre alte Radfahrerin am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall, der sich an der Ecke Schlachthofstraße/ Auf dem Reuterhamm ereignete. Nach Schilderung der Radfahrerin wollte sie aus der Straße Am Reuterhamm nach links in die Schlachthofstraße einbiegen. Den von rechts kommenden Pkw einer 21-jährigen Autofahrerin habe sie nicht gesehen, so dass es zur Kollision kam. Die 33-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu, die sie im Krankenhaus behandeln lassen musste. Während das Rad durch den Aufprall verbogen wurde, entstanden am Pkw nur leichte Schäden.

