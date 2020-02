Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Urkundenfälschung am PKW

Bremerhaven (ots)

Am Nachmittag des 09.02.2020 erregte ein Mann im Stadtteil Klushof das Interesse seiner Nachbarn. Gegen 16.30 Uhr schraubte er in der Schlachthofstraße die amtlichen Kennzeichen von einem Mietwagen ab und befestigte sie an seinem privaten PKW.

Ob das so richtig ist?

Die Polizei wurde benachrichtigt. Als die Beamten eintrafen, war der Verdächtige bereits davongefahren. Bei einer Suche in der Umgebung konnte der kleine VW entdeckt werden. Auf Vorhalt erklärte der Fahrer, dass er ein Problem mit dem Ordnungsamt habe, da sein Fahrzeug nicht zugelassen sei. So habe er sich eben geholfen. Die Polizei ermittelt wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungs¬gesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell