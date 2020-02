Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in der Kehdinger Straße

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochmittag und Freitagmorgen in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Kehdinger Straße eingebrochen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Hinweise zur Aufklärung der Tat. Die Täter nutzten ein auf Kipp stehendes Fenster im Erdgeschoss, um ins Haus zu gelangen. Dort durchsuchten sie in den Räumen das Mobiliar und die dort gelagerten Vorratskisten in den Geschäftsräumen. Ob die Einbrecher neben einer geringen Menge Bargeld noch etwas mitgenommen haben, muss noch festgestellt werden. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise.

