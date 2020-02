Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Jugendliche nach Autoaufbruch festgenommen

Bremerhaven (ots)

Fünf junge Leute im Alter zwischen 16 und 18 Jahren konnten in der Nacht zum Freitag in der Batteriestraße von der Polizei festgenommen werden. Sie werden beschuldigt, versucht zu haben, ein Auto aufzubrechen. Ein Zeuge rief die Polizei, weil ihm die Gruppe Jugendlicher verdächtig vorkam. Nach der Festnahme der jungen Leute konnten die Beamten feststellen, dass versucht wurde, an einem Fiat die Tür aufzubrechen. In der Nähe konnten die Polizisten Werkzeuge auffinden, die offenbar für den Aufbruchsversuch benutzt wurden. Ein 16-Jähriger aus der Gruppe beleidigte die Einsatzkräfte und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen der Beamten. Da in Tatortnähe ein weiterer beschädigter Pkw aufgefunden wurde, wird jetzt geprüft, ob ein Zusammenhang besteht. Die Ermittlungen dauern an.

