POL-Bremerhaven: Geldinstitut passt auf

Am Mittag des 06.02.2020 klingelte ein Unbekannter am Haus einer alten Frau im Stadtteil Königsheide. Der Mann war überaus freundlich und stellte sich als Schornsteinfeger vor. Angeblich hatte er gesehen, dass der Schornstein undicht sei und wollte sich die Sache einmal genauer ansehen. Die 82-Jährige kaufte dem Mann seine Identität ab und ließ ihn herein. Der ging auf den Dachboden und in den Keller. Nach seiner 'Inspektion' empfahl er seinem betagten Opfer eine dringende Reparatur. Er würde das jetzt organisieren und die alte Dame sollte schnell zu ihrem Geldinstitut gehen und dort 2.000 EURO bar abheben. Dort wurde die Angestellte am Schalter skeptisch und reagierte richtig. Die alarmierte Polizei übernahm sofort weitere Maßnahmen. Ein Schaden konnte gerade noch abgewendet werden. Nach dem Täter wird gesucht.

