POL-Bremerhaven: Mit Rad gestürzt

Die Polizei (Telefon 953 3166) sucht einen Autofahrer, der Aussagen zu einem Unfall machen kann, der sich am Mittwochmittag, gegen 12.45 Uhr, an der Ecke Bülkenstraße/ Johannesstraße ereignet hat. Ein 12 Jahre alter Schüler musste nach seinen Angaben dort bremsen, weil ein Auto im Wege gestanden habe. Das ging aber schief, so dass er zu Fall kam und sich leichte Verletzungen zuzog. Das besagte Auto fuhr unterdessen weiter. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der unbekannte Autofahrer doch am Unfall mitbeteiligt war, werden er und weitere Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

