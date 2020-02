Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht Fahrradeigentümer

Bremerhaven (ots)

Hochwertige Räder bei Überprüfung sichergestellt

Eigentlich wollten Polizeibeamte am Mittag des 04.02.2020 einen Haftbefehl in Geestemünde vollstrecken. Dabei wurden die Beamten auf einen Transporter aufmerksam, der am Straßburger Platz falsch parkte. Es dauerte nicht lange und 3 Männer luden Fahrräder in das Fahrzeug ein. Die Polizisten folgten dem Wagen bis in die Georg-Seebeck-Straße. Dort wurde das Fahrzeug auf einem Parkplatz gestoppt. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte der Haftbefehl gegen einen der Männer vollstreckt werden. In dem Transporter wurden 8, teilweise hochwertige und neue Fahrräder entdeckt. Die Eigentumsverhältnisse sind unklar. Bei der Überprüfung der Rahmennummer wurde ermittelt, dass 3 der Räder vor kurzem gestohlen wurden. Die Polizei geht davon aus, dass die anderen Fahrräder entwendet wurden und sucht die Eigentümer. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3321 oder -3362 entgegengenommen.

