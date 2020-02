Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Wohnung

Bremerhaven (ots)

Am 04.02.2020 stellte ein junger Mann aus Geestemünde fest, dass während der Abwesenheit vom 02.02.2020 bis 04.02.2020 in seine Wohnung eingebrochen wurde. Der oder die Täter kamen über den Hinterhof des Hauses in der Rheinstraße und verschafften sich Zugang durch das Toilettenfenster. Bei einer ersten Bestandsaufnahme stellte der Geschädigte fest, dass offensichtlich 15 Paar seiner Schuhe und eine Spielekonsole gestohlen wurden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3321 entgegengenommen.

