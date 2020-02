Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frau auf der Straße angefahren

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 04.02.2020 kam es in Leherheide zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Gegen 21.00 trug die 65-Jährige einige kleine Möbelstücke und wollte die Fahrbahn der Hans-Böckler-Straße in Höhe Bad 1 überqueren. Dabei achtete sie nicht auf ein Auto, dass in Richtung Leherheide unterwegs war. Der 80-jährige Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und die Fußgängerin stürzte auf die Fahrbahn. Dabei wurde sie leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss stand. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand leichter Sachschaden.

