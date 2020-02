Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer nach Unfall verletzt

Bremerhaven (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 67 Jahre alter Radfahrer am Montagmittag bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Hans-Böckler-Straße ereignet hat. Ein 51 Jahre alter Autofahrer wollte gegen 11.15 Uhr aus der Heinrich-Brauns-Straße nach rechts in die Hans-Böckler-Straße einbiegen. In diesem Moment wollte der Radfahrer den Einmündungsbereich entlang der Hans-Böckler-Straße queren. Der 67-Jährige wurde vom Autofahrer zu spät bemerkt und es kam zu einer Kollision. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Sein Rad war verbogen und nicht mehr fahrbereit.

