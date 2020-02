Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dieb läuft mit Goldketten davon

Bremerhaven (ots)

Ein etwa 35 bis 40 Jahre alter Mann hat am Montagmittag zwei Colliers aus einem Juweliergeschäft in der Fußgängerzone gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 3321) sucht nach dem flüchtigen Täter. Der etwa 175 Zentimeter große Mann mit untersetzter Figur kam kurz nach 13.30 Uhr in das Geschäft und zeigte Interesse an Schmuckstücken, die im Fenster ausgestellt waren. Die Angestellte des Juweliergeschäfts präsentierte dem vermeintlichen Kunden die Schmuckstücke. Plötzlich griff er sich zwei hochwertige Colliers und rannte damit aus dem Geschäft. Zwar lief die Angestellte noch hinter dem Dieb her und rief um Hilfe, doch der mit einem dunkelgrünen Parka und dunkler Hose bekleidete Mann lief in Richtung Löningstraße davon und konnte nicht mehr eingeholt werden. Die Polizei bittet jetzt um weitere Hinweise zum Täter, der einen gepflegten Eindruck machte und als Osteuropäer eingeschätzt wurde.

