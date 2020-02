Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ermittler rätseln über Unfallhergang

Bremerhaven (ots)

Am Freitagabend, 31.01.2020, kam es in Bremerhaven zu einem Verkehrsunfall. Bloß wann und wo, dass wusste der Anzeigeerstatter nicht so genau. An dem kleinen Zustellfahrzeug eines Pizza-Lieferdienstes fehlten jedenfalls gegen 21.00 die vordere Stoßstange mit Kennzeichen HB-T 4020E und der Auslieferungsfahrer erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Die Spezialisten vom Sachgebiet Verkehr ermitteln nun wegen Verkehrsunfallflucht und suchen Zeugen, die etwas gesehen haben oder Angaben über den Verbleib der Stoßstange mit dem Kennzeichen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3166 oder 953-3142 entgegengenommen.

