Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher kommen durchs Fenster

Bremerhaven (ots)

Zwischen 17.50 Uhr und 20.15 Uhr sind am Sonntag unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bunsenstraße eingebrochen. Sie nahmen Schmuck und Münzen mit. Während der Abwesenheit der Bewohner hebelten die Einbrecher ein rückwärtiges Fenster auf, um in die Wohnung zu gelangen. Dort durchsuchten sie die Möbel nach Beute. Sie steckten sich unter anderem einige Schmuckstücke und Goldmünzen ein und konnten unerkannt entkommen. Ob sie noch weiteres Diebesgut mitgenommen haben, muss noch festgestellt werden. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Zeugenhinweise.

