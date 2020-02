Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Beim Abbiegen über Insel gefahren

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 02.02.2020 kam es in Bremerhaven-Mitte zu einem Verkehrsunfall. Gegen 20.00 Uhr befuhr ein Autofahrer die Rampenstraße in nördliche Richtung. An der Einmündung Lloydstraße bog der 33-Jährige verbotswidrig entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung (rechts) links ab und geriet dabei auf eine Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte. Mit seinem PKW fuhr er dabei gegen ein Verkehrszeichen. Es entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

