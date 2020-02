Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tresore im Fischereihafen gestohlen

Die Bremerhavener Kriminalpolizei befasst sich mit der Aufklärung einer Serie von Einbrüchen in Gewerbebetriebe im Fischereihafen und Wulsdorf in den letzten Wochen. Dabei gehen die Täter immer nach dem gleichen Muster vor. Unter großer Gewaltanwendung werden teilweise hochwertige Werkzeuge, Geräte und oder mehrere hundert Kilo schwere Tresore gestohlen. Dabei entstanden große Sachschäden an Treppen, Wänden und der Einrichtung. Der letzte Fall ereignete sich in der vergangenen Woche vom 30.01.2020 auf den 31.01.2020 in einem fischverarbeitenden Betrieb in der Straße Am Lunedeich. In der Nacht drangen die Täter von der Rückseite in das Gebäude ein und durchsuchten die Räume. Ein großer Tresor wurde aus der Verankerung gerissen und durch den Betrieb geschleift. Der schwere Tresor wurde mit einem firmeneigenen Hubwagen auf die Straße transportiert. Die Ermittler suchen Zeugen, die zur Nachtzeit ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-4444 entgegengenommen.

