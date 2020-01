Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verdächtiger Rucksack löst Polizeieinsatz aus

Bremerhaven (ots)

Am Mittag des 30.03.2020 wurde die Polizei in der Bremerhavener City alarmiert. In einem Geldinstitut in der Fußgängerzone der Bürgermeister-Smidt-Straße wurde ein Rucksack in der Schalterhalle entdeckt. Da eine davon ausgehende Gefahr nicht auszuschließen war, stufte die Polizei den Rucksack zunächst als USBV (unkonventionelle Brand- und Sprengstoffvorrichtung) ein und sperrte gegen 13.30 Uhr die nähere Umgebung in der Fußgängerzone ab. Polizisten aus dem Fachkommissariat überprüften kurz darauf den Kinderrucksack, der sich in der Nähe der Spielecke der Bank befand und dort offensichtlich vergessen wurde. Von ihm ging keine Gefahr aus und die Sicherungs- und Absperrmaßnahmen konnten 30 Minuten wieder aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell