POL-Bremerhaven: Zeugen nach Brandanschlag gesucht

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag, 24.01.2020 versucht, das Polizeirevier Leherheide in der Hans-Böckler-Straße anzuzünden. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Hinweise zur Tat und zum Täter. Wie die Polizei bereits am gleichen Tag berichtete, wurde versucht, eine Fensterscheibe zur Straßenseite zu zertrümmern. Darüber hinaus fanden die Ermittler Spuren von Brandbeschleunigern, mit denen offenbar versucht werden sollte, das gesamte Gebäude in Brand zu setzten. Wie die weiteren Spurenauswertungen jetzt ergaben, ist es beim Zünden des Brandsatzes gegen 4.30 Uhr zu einer Explosion vor der Eingangstür des Reviers gekommen. Nur durch glückliche Umstände kam es nicht zu einem größeren Feuer. Hinweise auf eine politisch motivierte Tat gibt es nicht. Die Polizei bittet jetzt Zeugen, die etwas gesehen haben, sich zu melden. Insbesondere interessiert die Ermittler, wer um 4.30 Uhr herum am Polizeirevier Leherheide vorbeigekommen ist, sei es zu Fuß, mit dem Rad oder im Auto. Darüber hinaus bittet sie Fahrgäste von BremerhavenBus sich zu melden, die am besagten Freitag um die Tatzeit an einer der Haltestellen in der Nähe des Reviers im Bus zugestiegen sind. Dadurch, dass der Brandsatz seine volle Wirkung nicht entfalten konnte, blieb der angerichtete Sachschaden gering.

