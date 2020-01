Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Jugendliche kümmern sich um junge Schülerin

Bremerhaven (ots)

Weil sich ein 7-jähriges Mädchen am Mittwochnachmittag verlaufen hatte, landete es ungewollt in der Fußgängerzone, anstatt zu Hause. Zwei Jugendliche wurden auf die junge Schülerin aufmerksam und kümmerten sich um sie. Eigentlich sollte das Kind mit dem Bus fahren, doch den hatte das Mädchen verpasst. Letztlich landete es auf dem Platz vor der großen Kirche und machte einen hilflosen Eindruck. Darauf wurden zwei Jugendliche aufmerksam und kümmerten sich um das Mädchen. Die Polizei wurde eingeschaltet und die Schülerin konnte wieder zu ihren Eltern gebracht werden. Die hatten sich zeitgleich beim Polizeirevier Lehe gemeldet, weil sie sich bereits Sorgen machten. Dort konnten sie ihre Tochter wohlbehalten wieder in Empfang nehmen.

