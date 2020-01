Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall bei Rotlicht

Bremerhaven (ots)

Am späten Nachmittag des 28.01.2020 kam es an der Kreuzung Langener Landstraße / Cherbourger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem leichter Sachschaden entstand. Gegen 17.20 Uhr befuhr ein PKW-Fahrer die Langener Landstraße stadtauswärts. An der Kreuzung Cherbourger Straße fuhr der 34-Jährige bei dichtem Verkehr in den Kreuzungsbereich ein, obwohl die Ampel für seine Fahrtrichtung bereits auf Rotlicht umgesprungen war. So kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden Autofahrerin, die gerade den Kreuzungsbereich räumte und in Richtung Leherheide abbog. Dabei entstand leichter Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell