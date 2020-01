Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer stürzt

Bremerhaven (ots)

Mit Verletzungen im Gesicht eines 30-jährigen Radfahrers endete am Montagabend ein Verkehrsunfall, der sich an der Kreuzung Schiffdorfer Chaussee/ Feldstraße ereignet hat. Nach Zeugenaussagen befuhr eine 38 Jahre alte Autofahrerin gegen 17.25 Uhr die Schiffdorfer Chaussee und wollte an der Ampel nach rechts in die Feldstraße einbiegen. Sie stoppte zunächst an der Fußgängerfurt, um einen Fußgänger über die Straße gehen zu lassen. Als sie dann wieder anfuhr, kam der 30-jährige Radfahrer die Schiffdorfer Chaussee in Richtung An der Mühle, auf der für ihn falschen Seite angefahren und wollte ebenfalls noch die Fußgängerfurt überqueren. Der Radfahrer, der ohne Beleuchtung fuhr, sah das Auto, bremste stark, rutschte gegen den Wagen und stürzte dabei auf die Straße. Eine medizinische Versorgung nahm er nicht in Anspruch. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten überdies fest, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand.

