POL-Bremerhaven: Beschädigungen am Polizeirevier Leherheide

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag das Polizeirevier in Leherheide, in der Hans-Böckler-Straße beschädigt. Der oder die Täter haben versucht, die Scheibe eines Fensters zur Straßenseite einzuschlagen. Die Beschaffenheit des Glases hat eine völlige Zerstörung jedoch nicht möglich gemacht, dennoch muss die Fensterscheibe ersetzt werden. Spuren wiesen ferner darauf hin, dass offenbar versucht wurde, ein Feuer am Gebäude zu entzünden. Darüber hinaus wurden Beleuchtungseinrichtungen beschädigt. Die Polizei (Telefon 943 4444) bittet jetzt Zeugen, die dort in der Nacht jemanden gesehen oder etwas gehört haben, sich zu melden.

