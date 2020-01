Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrerin eines dunklen Kleinwagens gesucht

Bremerhaven (ots)

Am 22.01.2020, 07.30 Uhr, wurde eine 16-jährige Schülerin in Bremerhaven-Geestemünde von einem dunklen Kleinwagen am Fuß verletzt. Die gesuchte Autofahrerin war von der Straße Am Oberhamm in die Altonaer Straße eingebogen und hatte nach dem Unfall nicht angehalten. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 953-3166 entgegen.

Die Autofahrerin befuhr die Straße Am Oberhamm in Richtung Hauptbahnhof und bog nach rechts in die Altonaer Straße ab. Zeitgleich überquerte die 16-Jährige die Altonaer Straße an der Fußgängerampel. Nach ersten Erkenntnissen hatten beide Verkehrsteilnehmer grünes Ampellicht. Beim Abbiegen fuhr das Auto über den Fuß des Mädchens. Die Schülerin wurde verletzt, begab sich zur nahegelegenen Schule und verständigte von dort die Polizei. Die Autofahrerin kümmerte sich nicht um den Unfall und setzte ihre Fahrt fort. Sie oder Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

