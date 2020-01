Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: STOP-Zeichen wird missachtet

Bremerhaven (ots)

Polizei reagiert auf Beschwerden im Rahmen ihrer SÜS-Kampagne (Strategie zur systematischen Überwachung des Straßenverkehrs)

An der Einmündung Am Grollhamm/Karlsweg ist das amtliche Verkehrszeichen 206 "Halt! Vorfahrt gewähren" aufgestellt, um einen sicheren Straßenverkehr an dieser Stelle zu gewährleisten. Aktuell gab es Beschwerden von Betroffenen, die von einer andauernden Missachtung dieser Vorfahrtsregelung und der damit verbundenen Gefahr berichteten. Im Rahmen ihrer SÜS-Kampagne ging die Bremerhavener Polizei am Mittag des 22.01.2020 der Beschwerde nach. Innerhalb einer Stunde (11.00 Uhr bis 12.00 Uhr) wurden tatsächlich annähernd 40 Verstöße festgestellt. 17 Autofahrer wurden durch die Polizei angehalten.

Was bedeutet dieses Verkehrsschild?

Dieses Schild ist ein Warte- und Haltegebot und bedeutet, dass man hier anhalten und dem Querverkehr Vorfahrt gewähren muss. Der Vorfahrtsberechtigte darf in seiner Fahrt nicht gestört werden. Das Zeichen ist unmissverständlich zu verstehen und heißt: HALT! STOP! ANHALTEN! An der Haltelinie muss angehalten werden. Bei einem Stoppschild sollte man immer bremsen und mindestens drei Sekunden halten. Dabei müssen die Reifen stillstehen. Für die Missachtung des 'Stoppschildes' ist ein Verwarnungsgeld von 10 Euro vorgesehen. Bei Gefährdung anderer gibt es einen Punkt sowie 70 Euro Bußgeld. Sollte ein Stoppschild überfahren werden und in der Folge ein Unfall passieren, kommen 85 Euro Strafe und 1 Punkt in Flensburg auf einen zu.

