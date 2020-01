Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Verbrauchermarkt

Bremerhaven (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch, 22.01.2020, in einen Verbrauchermarkt in Bremerhaven-Leherheide eingebrochen und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0471-953 4444.

Gegen 01.55 Uhr wurde die Polizei alarmiert und begab sich mit mehreren Streifenwagen zum Einsatzort im Debstedter Weg. Dort hatten die Täter eine Tür des Geschäftes gewaltsam aufgebrochen und gelangten so in das Gebäudeinnere. Eine sofortige Durchsuchung blieb erfolglos, offensichtlich hatten die Einbrecher das Objekt bereits wieder verlassen. Zum Diebesgut liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

