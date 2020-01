Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Randalierer beschädigt PKW

Bremerhaven (ots)

Polizei sucht Zeugen

Am Sonnabend, 18.01.2020, kam es in Geestemünde zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Gegen 18.30 Uhr lief ein stark betrunkener Mann durch die Straße An der Mühle und schlug dort gegen ein geparktes Auto. Dabei wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Beschuldigte wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten festgenommen und in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Die Ermittler der Polizei suchen Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3348 entgegengenommen.

