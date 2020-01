Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bremerhaven (ots)

Zum wiederholten Mal sind am vergangenen Wochenende (18./19.01.2020) am Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide mehrere LED-Wegbeleuchtungen beschädigt worden. Unbekannte traten auf einer Zuwegung in der Parkanlage 8 der ca. 75 cm hohen Leuchten um. Dabei entstand Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Seit Dezember 2019 wurden hier bereits zum dritten Mal diese und ähnliche gemeinschädliche Sachbeschädigungen begangen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3321 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell