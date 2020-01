Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahnenmast umgefahren

Bremerhaven (ots)

Pech am Sonntagabend. Ein 28 Jahre alter Autofahrer hat gegen 20 Uhr in der Rudloffstraße einen Fahnenmast umgefahren. Nach Zeugenangaben kam der Fahrer nach rechts von seiner Fahrspur ab und geriet geradewegs gegen den Mast, der am Fahrbahnrand stand. Der brach ab und blieb am Straßenrand liegen. Zum Glück kam es dadurch nicht zu weiteren Beschädigungen. Am Pkw des 28-Jährigen entstand leichter Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

