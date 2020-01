Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ruhestörung

Bremerhaven (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.01.2020), gegen 01.00 Uhr, wurde die Polizei wegen einer Ruhestörung durch überlaute Musik in die Körnerstraße gerufen. Schon auf der Straße schallte den Beamten aus einer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses die laute Musik entgegen. Der 36jährige Verursacher wurde angesprochen und gab an, seinen Geburtstag zu feiern. Er wurde ermahnt, die Lautstärke zu reduzieren und im Falle der Nichtbeachtung wurden polizeiliche Folgemaßnahmen angedroht. Im Beisein der Beamten wurde die Musik leiser gedreht und der Mann versprach, die Ruhe der Nachbarn nun nicht mehr zu stören. Dieser Vorsatz hielt bis gegen 01.30 Uhr. Wieder wurde die Polizei gerufen. Diesmal wurden Teile der Musikanlage polizeirechtlich zur Verhinderung weiterer Störungen sichergestellt und das Geburtstagskind erhielt eine Anzeige wegen Ruhestörung.

