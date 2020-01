Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Spielzeugwaffe sorgt für Aufregung

Bremerhaven (ots)

Am Sonnabend (18.01.2020), gegen 18.30 Uhr, riefen besorgte Passanten die Polizei in die Heinrich-Plett-Straße. Dort hatten sie zuvor einen Mann beobachtet, der in abgeduckter Körperhaltung mit einer schwarzen Schusswaffe hantierte und dann zwei andere Personen über eine Grünfläche verfolgte. Mit mehreren Streifenwagen wurde die Umgebung abgesucht und weitere Zeugen befragt. Letztlich stellte sich heraus, dass die genannten Personen mit einer sogenannten Gotcha-Waffe gespielt und Farbmunition verschossen hatten. Die Anrufer konnten durch die Beamten beruhigt werden und wurden für ihr umsichtiges Handeln gelobt.

