POL-Bremerhaven: Unfall auf der Poristraße

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Freitagmorgen an der Kreuzung Poristraße/ Carsten-Lücken-Straße. Gegen 6.30 Uhr fuhr eine 51 Jahre alte Fahrerin eines Suzuki auf der Poristraße in Richtung Schiffdorf. An der Kreuzung wollte sie nach links in die Carsten-Lücken-Straße abbiegen und hat dabei den entgegenkommenden VW einer 53-Jährigen übersehen. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, bei der die beiden Frauen verletzt wurden. Sie mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wurde zunächst auf 18.000 Euro geschätzt.

