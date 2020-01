Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tatverdächtige nach Pkw-Brand festgenommen

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 15.01.2020, kurz nach zwei Uhr, wurde in der Straße Großer Blink ein Feuer an einem unter einem Carport geparkten Pkw festgestellt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. In der Nähe des Tatortes wurde von den Einsatzkräften eine junge Frau angetroffen, die sich auffällig verhalten hat. Der Tatverdacht gegen die 18-Jährige konnte durch die polizeilichen Ermittlungen erhärtet werden. Sie wurde noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl erließ. Im Rahmen der noch laufenden Ermittlungen wird jetzt geprüft, ob Zusammenhänge zu anderen Branddelikten bestehen.

