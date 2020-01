Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Salami-Diebe verfolgt

Bremerhaven (ots)

Zwei betrunkene junge Männer haben am Donnerstagnachmittag aus einem Verkaufswagen in der Fußgängerzone mehrere Salamis gestohlen. Die Verkäuferin konnte die Täter verfolgen und ihnen eine Wurst wieder abjagen. Es herrschte viel Betrieb am Verkaufswagen, als die beiden unbekannten Männer kurz nach 16 Uhr an den Tresen kamen. Sie hätten Hunger und die Verkäuferin sollte ihnen etwas zu Essen geben. Als sie das ablehnte, griffen die beiden jungen Männer einfach zu. Sie nahmen mehrere Salamis vom Tresen und liefen davon. Beherzt nahm die Verkäuferin die Verfolgung in Richtung Lloydstraße auf und konnte sie einholen. Eine Wurst konnte sie den Dieben aus den Händen reißen, in die anderen hatten sie bereit hineingebissen. Um eine Eskalation zu vermeiden, ließ die Verkäuferin die beiden Täter von dannen ziehen. Nach ihnen sucht jetzt die Polizei (Telefon 953 3321) und bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

