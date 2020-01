Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Donnerstag haben unbekannte Täter versucht, in eine Gaststätte in der Körnerstraße einzubrechen. Die laute Alarmanlage hat die Einbrecher offenbar vertrieben. Gegen Mitternacht ging der schrille Alarmton des Lokals los. Die Polizei wurde informiert und umstellte das Haus. Doch Täter konnten sie bei ihrer Durchsuchung nicht mehr feststellen. Die Spuren deuteten darauf hin, dass die Unbekannten versucht hatten, durch eine Hintertür ins Haus zu gelangen. Als dann aber der Alarm ertönte, haben sie von ihrem Vorhaben abgelassen und sind geflüchtet. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet dennoch um weitere Hinweise von Zeugen, die etwas gesehen haben.

